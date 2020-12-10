Международный союз конькобежцев отменил Чемпионат Европы 2021 года в Загребе и Финал Гран-при по фигурному катанию в Пекине. Это связано с угрозой распространения коронавируса.

Такое решение было принято на совете ISU, прошедшем в четверг.

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Изначально Финал Гран-при должен был состояться 10-13 декабря текущего года в Пекине, но из-за вируса проведение турнира в Китае было невозможно.

Чемпионат Европы мог пройти с 25 по 31 января в Загребе. Однако появлялась информация, что ледовый дворец, на котором было запланировано соревнование, переделали в госпиталь.

Последние семь лет российские фигуристки неизменно завоевывали золото и серебро на чемпионатах Европы.

Ранее ISU отменил юниорский чемпионат мира 2021 года.

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