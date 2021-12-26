Федерация фигурного катания объявила состав сборной для участия в чемпионате Европы в Таллинне (12-16 января 2022 года), сформированый по итогам чемпионата России в Санкт-Петербурге и утвержденный исполкомом ФФККР. Не все призеры ЧР попали в список – вместо обладателя бронзы Андрея Мозалева выступит Евгений Семененко.

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

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Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко.

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Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

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Источник – официальный сайт ФФККР.

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