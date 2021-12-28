Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко предложил устроить контрольный прокат для бронзового призера чемпионата России в Санкт-Петербурге Анны Щербаковой и занявшей седьмое место Елизаветы Туктамышевой и по его результатам определить, кому достанется третья путевка на чемпионат Европы.

«Лиза сделала два тройных акселя – сложнейшая программа была. Анечка каталась без ультра-си. Точнее, она попыталась сделать флип четверной, но он не получился. Ошибка на каскаде тройной лутц – тройной риттбергер тоже была. Мы все все видели и все все понимаем. Я бы на самом деле как сделал. Я бы сделал контрольный прокат – Аня покаталась бы против Лизы и посмотрели бы, кто действительно будет в хорошей форме.

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Я смотрел тренировки Ани, она была вообще не в форме, ни разу не сделала на тренировке ни одного четверного прыжка. Поэтому, может, Федерация что-то придумает и сделает какой-то контрольный прокат. Думаю, это еще неточная история, кто поедет третьим номером – Щербакова или Туктамышева», – предложил Плющенко на встрече с болельщиками в Санкт-Петербурге.

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Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

Серебряный призер Олимпиады Илья Авербух уже выразил несогласие.

«Состав сборной на чемпионат Европы определен. Если на этом турнире кто-то провалится, возможны изменения – если федерация сочтет это необходимым. На данный момент никаких дополнительных прокатов делать, конечно, не стоит. Нужно дать девочкам спокойно готовиться к чемпионату Европы», – сказал Авербух.

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