Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 10 по 16 января 2022 года. У сборной России на этом первенстве максимальная квота – по три участника в каждом из видов (на Олимпийских играх будет так же). Кому-то в команде необходимо будет оправдать надежды федерации, а кто-то поедет на Евро в качестве абсолютных фаворитов. Рассказываем все о том, какие расклады в сборной России перед последним стартом до Олимпиады.

Камила Валиева Фото: Getty Images

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Где состоится Чемпионат Европы?

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Турнир во второй раз в истории примет Таллин. Соревнования будут проходить в спортивном комплексе «Тондираба».

В июне 2019 года в Риме на конгрессе ISU поступило шесть заявок на проведение чемпионата Европы 2022 года. Соперниками эстонской столицы были финские города Эспоо и Хельсинки, а также столица Болгарии София, британский город Шеффилд и чешский город Острава.

Состав сборной России

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова

Чемпионат Европы – контрольная точка перед Олимпиадой в Пекине. У девушек сборную будут представлять все медалистки чемпионата России. Но и здесь не обошлось без споров. Прежде всего доказывать придется Анне Щербаковой. Русские судьи очевидно не скупились на оценки действующей чемпионке мира. Щербакова упала с единственного четверного в программе и выглядела не очень убедительно. Ее попадание в сборную выглядит авансом, поэтому Ане придется отвоевывать право называться достойной участия в Олимпиаде.

С Валиевой и Трусовой ситуация немного проще. При удачном выступлении Камила может обновить мировые рекорды и еще больше напугать соперниц перед Играми. Единственная соперница Валиевой – Саша Трусова с ее набором четверных прыжком. Качественное выступление – и Трусова сможет навязать борьбу Валиевой, которая на фоне остальных фигуристок мира выглядит абсолютно недосягаемой.

Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова Фото: Getty Images

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко

Среди мужчин тоже есть, кому доказывать и оправдывать надежды. Евгений Семененко получил путевку в Таллин с четвертого места на чемпионате России. Его опередил Андрей Мозалев, но федерация в один голос заявила, что Семененко по сезону выступал стабильнее. Да и вообще – место в сборной на чемпионате Европы гарантируют только первое и второе места. А третье остается на усмотрение федерации. Но если Семененко в Эстонии выступит неудачно, то, скорее всего, у Мозалева появится шанс поехать на Олимпиаду.

Изначально планировалось, что на ЧЕ выступил Михаил Коляда, но он получил травму и снялся с турнира. Его заменит Андрей Мозалев, который на чемпионате России в Санкт-Петербурге стал бронзовым призером.

Марк Кондратюк Фото: Getty Images

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Для пары Тарасова/Морозов этот Чемпионат Европы станет решающим. Скорее всего, если они возьмут титул, то смогут доказать притязания на командный олимпийский турнир. Этери Тутберидзе пообещала заполнить пробел в парном катании, и соревнования в Таллине – самое подходящее место, чтобы сдержать слово.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Getty Images

Танцы на льду: Александра Степанова /Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Синицину и Кацалапова все равно включили в состав сборной – тут все действительно по делу, они сильнейшие в России и действующие чемпионы мира. По Загорски и Гурейро тоже все ясно: несмотря на спорный результат в ритм-танце, после произвольного стало очевидно, что этот сезон для них закончен – Тиффани не восстановилась после менингита.

Главная интрига в танцах на льду – как оценят пару Дэвис/Смолкин на международном уровне. На чемпионате России ходило много слухов о влиянии Этери Тутберидзе на результат соревнований. Теперь у «блатной» пары будет возможность доказать превосходство и посмеяться над хейтерами. Или подтвердить разговоры о притянутых за уши баллов перед Олимпиадой.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Getty Images

Кто не приедет?

6 января стало известно о том, что особо переживательные французские танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят турнир, чтобы избежать заражения коронавирусом перед Олимпийскими играми в Пекине.

8 января пришла новость о том, что итальянские фигуристы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, выступающие в парном катании, тоже снялись с чемпионата Европы. Говорят, что они тоже последовали примеру французов, но официально причины не объявлялись.

Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон Фото: Getty Images

Расписание соревнований

Турнир пройдет за пять дней (четыре соревновательных плюс показательные выступления). В России турнир в полном объеме покажет сайт Первого канала, а некоторые трансляции попадут и в телеэфир.

12 января

12.50 мск – мужчины, короткая программа

19.45 мск – пары, короткая программа

13 января

12.15 мск – женщины, короткая программа

20.00 мск – пары, произвольная программа

14 января

13.00 мск – танцы на льду, ритм-танец

19.00 мск – мужчины, произвольная программа

15 января

14.35 мск – танцы на льду, произвольный танец

19.30 мск – женщины, произвольная программа

16 января

16.30 мск – показательные выступления

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