На чемпионате Европы завершилась короткая программа мужчин-одиночников, и главный вывод – то, что командный турнир на Олимпиаде должен катать Михаил Коляда, который был отзаявлен с Евро из-за полученной на тренировке небольшой травмы.

Подобное вступление заставляет подумать, что российские фигуристы были плохи – но это совсем не так. Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко заняли весь промежуточный пьедестал, ни разу не упали и сделали на троих шесть четверных и три тройных акселя. Фигуристы набрали 99,76, 99,06 и 99,04 балла соответственно.

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Звучит отлично, вот только 99 с лишним баллов – маловато для чистых прокатов с двумя четверными, пусть и младшими. Чемпион России Кондратюк вовсе исполнил каскад 4-3 во второй половине программы – это практически прыжковый уровень трехкратного чемпиона мира и короля квадов Нэтана Чена. Но Марк не пробил даже сотню, хотя Коляда набирает за 100 баллов с одним четверным тулупом.

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Не то чтобы это стало удивлением: все трое – дебютанты чемпионата Европы, у Кондратюка и Мозалева в этом сезоне не было даже двух этапов Гран-при, и только Семененко успел в прошлом году выступить на чемпионате мира и World Team Trophy. Парни пока не заработали авторитета у международных судей, а собственная федерация не обеспечивает их поддержкой, сосредоточившись на женском одиночном.

Судьба золота в командном турнире Олимпиады во многом зависит от качества проката российского одиночника. Российские фигуристки точно привезут два первых места по итогам короткой и произвольной, равные соперники спортивных пар – только китайцы, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах могут проиграть только Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, но Франция не участвует в команднике.

Одиночник должен поддержать партнеров по команде и выдать два стабильных проката, минимизировав потери от США и Японии. Коляда даже с падением наберет немногим меньше, чем Кондратюк, Семененко или Мозалев с чисто выкатанными двумя квадами и тройным акселем. А эти парни с любой фатальной ошибкой улетят куда-нибудь в 65 баллов, и это станет катастрофой для общего результата. Даже с безупречными прокатами Марка, Евгения или Андрея могут опередить не только японцы с американцами, но и канадец Киган Мессинг, китаец Боян Цзинь, итальянцы Маттео Риццо и Даниэль Грассль.

Марк Кондратюк Фото: Getty Images

Другое дело, что перфоманс Коляды в команднике Пхёнчхана снится в страшных снах до сих пор. Но с тех пор он не валил программы настолько безнадежно, откатав без падений сезон-2020/21, приобрел олимпийский опыт и сменил тренера – вместо Валентины Чеботаревой, которая четыре года назад тоже была дебютанткой Игр, перешел к матерому Алексею Мишину.

Коляда пропускает чемпионат Европы – возможно, это тактическое решение тренерского штаба и ФФККР, а полученное на тренировке повреждение стало поводом. Михаилу нужно готовиться к четырем прокатам в Пекине, и два первых будут главными в его жизни.

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