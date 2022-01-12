Фигуристы сборной России захватили лидерство в мужском одиночном разряде чемпионата Европы-2022 в Таллине после короткой программе. Лидером идет Андрей Мозалев, у которого 99,76 балла.
Ставший вторым Марк Кондратюк набрал 99,06 балла, замкнул тройку Евгений Семененко с 99,04 балла. Для всех троих фигуристов это лучший результат в короткой программе в карьере. Прокат произвольной программы намечен на 14 января.
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