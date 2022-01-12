Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили новый мировой рекорд для спортивных пар в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.
Российские фигуристы получили оценку 82,36 балла – это на 0,02 балла выше предыдущего рекорда, которое также принадлежало российской паре: Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Экс-рекордсмены стали третьими (76,26), а на втором месте также расположилась пара из России: Евгения Тарасова/Владимир Морозов (81,58).
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Произвольную программу спортивные пары представят в четверг.
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