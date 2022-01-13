В последнее время болельщики фигурного катания любят порассуждать о «грибах» – это слово появляется в дискуссиях особенно часто, когда начинаются крупные турниры. Нагрибовали, накинули грибов – обычные выражения в разгар чемпионатов России, Европы и мира. А что говорить об Олимпийских играх, которые скоро начнутся в Пекине?
Но что же это такое? Странный термин наверняка непонятен тем любителям спорта, которые включают фигурку именно раз в четыре года на Олимпиадах. А еще есть всякие пугающие аббревиатуры – и если с ТАТ все понятно, то в МГ, БК, СК и ДС можно запутаться. Но пока давайте остановится на грибах.
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«Грибы» – это необоснованное, по мнению смотрящих, завышение оценок, которое не соответсвует реальному прокату. Например, за былые заслуги спортсменов или правильного тренера (федерацию). Поэтому, как только выше в турнирной таблице оказывается фигурист, допустивший визуально больше ошибок или представивший более легкий контент, чем его конкурент, «грибные» разговоры практически неминуемы.
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Фото: Getty Images
В чем чаще всего обвиняют арбитров?
- Главное поле для махинаций – компоненты, которые выставляются в большей степени субъективно и почти не имеют ограничений с точки зрения правил.
- Шкалой GOE также можно распоряжаться по собственному усмотрению: элемент с ошибкой может быть заплюсован, за падение могут не поставить минус пять и так далее.
- Подтасовка уровней – обычное дело: прошаренный болельщик считает, что фигурист накатал максимум на второй, но судейская бригада выставляет максимальный четвертый.
- Наконец, некоторым не замечают недокруты и/или неправильные ребра на прыжках. И это только малая часть претензий недовольных итогом того или иного турнира фанатов.
Откуда взялся термин?
Примерно 10 лет назад фигурное катание комментировал Петр Дурнев – тренер, хореограф, судья и техспециалист ISU. Как и многие болельщики на диванах, он не понял слишком высокие оценки некоторых фигуристов и не сдержался. Дурнев заявил, что «судьи, видимо, грибочков наелись волшебных – нарисовали баллы, будто находясь под воздействием галлюциногенов».
Дурнев рассудил, что учитывались и прошлые медали спортсменов, и их имена, и все что угодно, кроме собственно проката, не получившегося стопроцентным в этот раз. Выражение ушло в народ и стало, пожалуй, главным мемом современной фигурки.
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