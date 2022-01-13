Российские фигуристки занимают первое, третье и четвертое места после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония). На промежуточном пьедестале расположились Камила Валиева, Луна Хендрикс из Бельгии и Александра Трусова.
Валиева чисто исполнила тройной аксель и набрала 90,45 балла, обновив собственный мировой рекорд. Александра Трусова не сумела продемонстрировать чистый прокат, упав с тройного акселя. Ее результат – 75,13 балла. Анна Щербакова осталась без каскада, допустив падение на тройном лутце и не сумев прицепить к нему тройной риттбергер. Судьи оценили ее выступление в 69,05 балла.
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Между Валиевой и Трусовой вклинилась Луна Хендрикс из Бельгии, набравшая 76,25 балла с чистым прокатом без элементов ультра-си и падений.
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Результаты топ-10
1. Камила Валиева (Россия) – 90,45
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,25
3. Александра Трусова (Россия) – 75,13
4. Анна Щербакова (Россия) – 69,05
5. Екатерина Куракова (Польша) – 67,47
6. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,02
7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 65,47
8. Виктория Сафонова (Беларусь) – 63,07
9. Алексия Паганини (Швейцария) – 62,32
10. Леа Серна (Франция) – 61,16
Произвольная программа одиночниц состоится в субботу, 15 января.
В парном и мужском одиночном катании после короткой программы такая же картина – фигуристы из России занимают три первых места. Несмотря на это, выступить в командном турнире Олимпиады должен Михаил Коляда, который пропускает чемпионат Европы.
Выступить в первом виде осталось только танцорам. Лови состав сборной России и полное расписание турнира.
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