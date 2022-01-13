Итог короткой программы одиночниц на чемпионате Европы – Камила Валиева, Луна Хендрикс, Александра Трусова, Анна Щербакова. Неожиданно? В какой-то мере, да – при чистых прокатах российским фигуристкам был бы гарантирован промежуточный пьедестал, а в короткой программе падения довольно редки. С другой стороны, бельгийка Хендрикс в этом сезоне уже обыгрывала учениц Тутберизде.

Это произошло на Гран-при Италии как раз в короткой программе – Луна обошла чисто откатавшую Майю Хромых и ту же Щербакову, которая вместо тройного риттбергера в каскаде сделала двойной. Теперь Анна упала с первого прыжка и вовсе осталась без каскада, а Трусова потеряла баллы из-за уже привычного падения на тройном акселе.

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Вот как расположилась первая четверка, которая и разыграет медали:

Валиева – 90,45 балла (мировой рекорд),

Хендрикс – 76,25,

Трусова – 75,13,

Щербакова – 69,05.

«Я до сих пор не могу поверить, что это произошло, может, поэтому я сейчас плачу. Русские девочки ведь такие сильные, это невероятно. Я очень нервничала перед прокатом, но я знала, что я могу откатать хорошо – и я так счастлива сейчас. Я не ожидала таких баллов, конечно, но теперь я знаю, что я могу и больше, теперь я это знаю. Мне совсем не мешает, когда я катаю последней в разминке, мне кажется, я довольно сильный человек психологически – и могу с этим справиться», – поделилась эмоциями Хендрикс.

С чемпионкой Европы все ясно, но за две оставшиеся медали пойдет непримиримая борьба. Хендрикс не владеет четверными прыжками и едва ли отстоит серебро – в Италии она в итоге ушла под Щербакову с чистым квад-флипом и Хромых с двумя тулупами. Трусовой, чтобы обойти бельгийскую фигуристку, не нужно ставить рекорды по числу многооборотных прыжков – двух точно хватит, и она перебьет компонентную Хендрикс техникой. Зато у Щербаковой в субботу 15 января намечается прокат жизни.

Анна Щербакова Фото: Getty Images

Третье место Ани на чемпионате России изначально смотрелось сомнительным – она упала с четверного в произвольной программе, но обошла юниорок с несколькими чистыми квадами и Елизавету Туктамышева с двумя приземленными трикселями. И пока в мужской одиночке выбирают третьего обладателя олимпийской путевки между Андреем Мозалевым и Евгением Семененко, Этери Тутберизе уверенно заявила, что Щербакова отобралась на Игры. Вот только на Европе фигуристка пока выступает еще хуже, чем на России.

Анна не сделала каскад лутц-риттбергер на утренней тренировке, аналогичная ошибка просочилась и во время выступления. И если уроненный триксель Трусовой не баг, а фича, позволяющая оставаться в борьбе, то состояние Щербаковой снова тревожит. В произволке ей нужен убедительный и безупречный прокат с четверным прыжком (а лучше – с двумя). Иначе станет еще более непонятно, почему свою Олимпиаду не заслужила Туктамышева, которая провела более стабильный сезон и дрогнула лишь раз – в короткой программе чемпионата России.

ДОЛЖНА ЛИ ЩЕРБАКОВА ЕХАТЬ НА ОЛИМПИАДУ? Да, она в любом случае сильнее Туктамышевой Да, если справится с произвольной на ЧЕ Нет, ее должны отцепить от команды

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