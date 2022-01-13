Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях среди спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине.
Сумма баллов российских фигуристов составила 239,82 балла. По итогам произвольной программы они получили оценку 157,46 балла (мировой рекорд). В короткой программе Мишина и Галлямов установили еще один мировой рекорд – 82,36 балла. Это на 0,02 превышает предыдущее достижение, принадлежавшее соотечественникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.
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На втором месте также расположилась пара из России: Евгения Тарасова/Владимир Морозов по сумме двух программ получили 236,43 балла. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский стали третьими – у них 227,23 балла.
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В женском одиночном и мужском одиночном катании после короткой программы такая же картина – фигуристы из России занимают три первых места.
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