Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях среди спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине.

Сумма баллов российских фигуристов составила 239,82 балла. По итогам произвольной программы они получили оценку 157,46 балла (мировой рекорд). В короткой программе Мишина и Галлямов установили еще один мировой рекорд – 82,36 балла. Это на 0,02 превышает предыдущее достижение, принадлежавшее соотечественникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

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На втором месте также расположилась пара из России: Евгения Тарасова/Владимир Морозов по сумме двух программ получили 236,43 балла. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский стали третьими – у них 227,23 балла.

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женском одиночном и мужском одиночном катании после короткой программы такая же картина – фигуристы из России занимают три первых места.

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