Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгений Тарасовой, подвел итоги выступления в произвольной программе на чемпионате Европы, отметив заслуги тренерского штаба Этери Тутберидзе.
«Сегодня мы хорошо катались. Мы были уверены, сконцентрированы. Прокат хороший для нас – не лучший, но на сегодня уровень хороший. Сегодня за бортом из тренеров были только Максим Траньков и Этери Тутберидзе, потому что организаторы, видимо, не сделали аккредитации остальным тренерам. Но остальная команда была на катке и поддерживала нас. Этери не тренер пар? Ну, сейчас она стала им», – рассказал Морозов.
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Тарасова/Морозов выиграли серебряные медали с результатом 236,43 балла, уступив лишь мировым рекордсменам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (239,82), и сделали весомую заявку на участие в командном турнире Олимпиады.
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Источник: «Матч ТВ».
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