Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не стали хлопать своим партнерам по сборной Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову во время церемонии награждения по итогам произвольной программы на чемпионате Европы. При объявлении о вручении малых золотых медалей Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, фигуристы поаплодировали.

Вероятно, дело в несогласии с решением арбитров, оставивших учеников Тамары Москвиной Бойкову с Козловским на третьем месте, оценив их безошибочное выступление в произвольной программе на 150,97 балла. Обыгравшие их конкуренты, тренирующиеся в штабе Этери Тутберидзе, допустили серьезную ошибку – степ-аут на тройном сальхове, несмотря на которую их оценили выше мирового рекорда (154,85). Объективности ради стоит заметить, что продержался рекорд до выступления победителей Мишиной и Галлямова, набравших 157,46.

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После подведения итогов чемпионата один из тренеров Тарасовой и Морозова – двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков – закрыл комментарии в инстаграме.

Чемпионат Европы Морозов: «Тутберидзе – не тренер пар? Сейчас она им стала» 4 ЧАСА НАЗАД

Напомним, что чемпионами Европы стала другая пара Тамары Москвиной – Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82 балла). Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе итоговое место (236,43). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский замкнули тройку призеров (227,23).

Чемпионат России «Было главным попасть в тройку». Мишина и Галлямов – чемпионы России 25/12/2021 В 14:47