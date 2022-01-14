Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, захватили лидерство на чемпионате Европы-2022 в Таллине после ритм-танца.
За свое выступление российские фигуристы получили от судей 87,89 балла. На втором месте располагается еще один дуэт из России – Александра Степанова/Иван Букин. Их прокат судьи оценили в 86,45 балла. Третье место занимает итальянская пара Шарлин Гиньяр/Марко Фаббри – за свое выступление они получили 83,35 балла.
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Российская пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин заняла восьмое место. Выступление дуэта, в котором выступает дочь Этери Тутберидзе, судьи оценили в 73,32 балла.
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Бойкова/Козловский не похлопали паре Тутберидзе. Что случилось?
С произвольными танцами дуэты выступят в субботу, 15 января. Соревнования начнутся в 14:35 по московскому времени.
Ранее на чемпионате Европы-2022 разыграли медали среди спортивных пар: весь пьедестал в Таллине заняли фигуристы из России.
На церемонии награждения случился небольшой скандал – Бойкова/Козловский не похлопали паре Тутберидзе. Возможно, дело в оценках.
Кстати, необоснованно завышенные баллы в фигурном катании называют «грибы». Разбираемся, откуда это взялось.
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