Марк Кондратюк выиграл соревнования в мужском одиночном разряде на чемпионате Европы в Таллине.
Прокат российского фигуриста в произвольной программе судьи оценили в 187,5 балла. В сумме Кондратюк набрал 286,56 балла и завоевал золотую медаль. Второе место и серебро – у итальянца Даниэля Грассля, который в сумме получил 278,48 балла. Денис Васильев из Латвии завоевал бронзу с результатом 272,08 балла.
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Андрей Мозалев и Евгений Семененко заняли пятое и шестое места соответственно. По итогам короткой и произвольной программ Мозалев набрал 265,69 балла, Семененко – 260,00 балла.
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После короткой программы фигуристы сборной России захватили лидерство в мужском одиночном разряде Евро-2022. Первым шел Андрей Мозалев, который набрал 99,76 балла. Ставший вторым Марк Кондратюк набрал 99,06 балла, замкнул тройку Евгений Семененко с 99,04 балла. Для всех троих фигуристов этот результат в короткой программе стал лучшим в карьере.
Первыми на чемпионате Европы-2022 медали разыграли спортивные пары: весь пьедестал в Таллине заняли фигуристы из России.
На церемонии награждения случился небольшой скандал – Бойкова/Козловский не похлопали паре Тутберидзе. Возможно, дело в оценках.
Кстати, необоснованно завышенные баллы в фигурном катании называют «грибы». Разбираемся, откуда это взялось.
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