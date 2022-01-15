15 января в Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию были разыграны медали в танцах на льду. Победили действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По сумме программ они набрали 217,96 балла.

Второе место досталось Александре Степановой и Ивану Букину (213,20), третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (207,97).

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Дебютанты турнира Диана Дэвис и Глеб Смолкин поднялись на одну позицию и заняли итоговое седьмое место (186,61).

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