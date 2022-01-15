Российская фигуристка Камила Валиева впервые в карьере стала чемпионкой Европы, выиграв турнир в Таллине (Эстония). Второе место заняла Анна Щербакова, третье – Александра Трусова.

Валиева исполнила четверной сальхов и каскады с квадами: четверной тулуп-тройной тулуп, четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, но упала с тройного акселя. Судьи оценили ее прокат в 168,61 балла, по сумме за короткую и произвольную программы она получила 259,06 балла.

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Щербаковой удался четверной флип и каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Ее результат – 168,37 балла за произвольную программу и 237,42 по сумме. Трусова приземлила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца. Падения помешали ей остаться на втором месте с 159,23 балла за произвольную и 237,42 за оба проката.

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