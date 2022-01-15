Чемпионат Европы по фигурному катанию завершен. Россия взяла все четыре золотые медали, а всего – все-таки не 12 из 12, как предсказывали оптимисты, а 9. Одно место отдали в танцах на льду, два – в мужском одиночном, хотя стройно лидировали после короткой программы.

Главный вид – женское одиночное катание – выиграла Камила Валиева. Правда, без мирового рекорда в произвольной программе и по сумме: во втором виде 15-летняя фигуристка упала с тройного акселя и не совсем справилась с каскадом четверной тулуп-тройной сальхов через ойлер. Судьи засчитали ойлер как степ-аут, вписали в протокол секвенцию и значительно понизили базовую стоимость сложного элемента. А дедакшн за падение помешал поставить привычные Камиле десятки за компоненты – это запрещено правилами.

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Анна Щербакова после провала в проивзольной программе продемонстрировала былую устойчивость. На утренней тренировке у нее снова мало что получалось, но в прокате она сделала и четверной флип, и злополучный риттбергерный каскад, который не вышел в короткой. На онлайн-табло горели 95 баллов за технику – стало ясно, что медаль не уйдет от Ани: бельгийке Луне Хендрикс, которая шла второй, крыть будет попросту нечем.

Чемпионат Европы Валиева – чемпионка Европы, у Щербаковой – серебро, Трусова – 3-я 3 ЧАСА НАЗАД

Анна Щербакова Фото: Getty Images

После Анны на лед вышла Александра Трусова, которая снова надеялась на пять четверных. Удались только два: стартовые флип и сальхов. Затем последовало падение с тулупа (увы, уже привычное – на чемпионате России тулуп тоже не получился), затем – с лутца. Для программы с пятью квадами, пусть и уроненными, Саша имела право зайти на еще один лутц (а математически еще и риттбергер, который она еще не исполняла на соревнованиях), но не рискнула сделать убойную комбинацию четверной лутц-ойлер-тройной сальхов, ограничившись тройными прыжками.

Трусова проиграла Щербаковой и по произвольной программе, и по сумме – запаса не хватило. Александра – снова третья на крупных международных соревнованиях: только вместо Алены Косторной золото теперь получает Валиева. Но Саша – уникальная фигуристка, которой важны не победы, а прыжковые рекорды. Кто-то скажет, что так нельзя: у юной спортсменки есть хейтеры, причем среди авторитетных экспертов. А Трусова ни на кого не оглядывается и делает то, что ей нравится – и нельзя сказать, что совсем не работает над скольжением и презентацией.

«Мне хотелось бы откатать чисто и короткую, и произвольную, остальное не так важно. Ну и как всегда – надеюсь, что откатаю. Место мне не важно. Лутц не получился из-за того, что перед этим не получился тулуп, я шла в определенном темпе, и когда я упала, он сбился. Может, причина в этом. Физически я себя чувствую все лучше и лучше, ничего мне не мешает, я постепенно набираю форму и восстанавливаюсь после травмы. Я все равно буду прыгать свой максимум на момент соревнований, это моя задача, я не борюсь ни с кем, я выступаю сама с собой», – подтвердила Александра после прокатов на чемпионате Европы.

Александра Трусова Фото: Getty Images

Саша непредсказуема и в хорошем смысле беспринципна – редко угадаешь, какой прыжок будет следующим. В короткой программе на Европе она могла прыгнуть двойной аксель, получить под (или даже за) 80 баллов и уехать с серебром, но гораздо важнее было попробовать тройной аксель в борьбе с собой.

«Почему-то именно на соревнованиях у меня он пока не выходит, на тренировках все получается, там уже процентов 70 успешных попыток. Наверное, это психологический момент, это, все же, самый сложный прыжок для меня. Но отказываться от него – это значит проиграть, я уже три года его пытаюсь сделать ведь», – сказала Саша после короткой.

Разумеется, она пойдет на триксель и на олимпийском турнире: подушка безопасности в виде высокой базовой стоимости программ присутствует, и медаль, пусть даже бронзовая, никуда не уплывет. На Олимпиаде медаль важна для страны, и «я выступаю сама с собой» не прокатит, но на четвертое место Трусова укатится только в случае очень большого форс-мажора, виной которому будет точно не падение с акселя. Рисковать нельзя в командном турнире, но в короткую программу Александру и не поставят: она рассматривается только на произвольную.

«Просто нравится, что Александра Трусова делает все так, как считает нужным, занимаясь своим делом. Ее модифицированный костюм говорит о ней многое», – написали журналисты IFS Magazine во время награждения. Саша дополнила костюм к произвольной программе длинной юбкой в виде газетных вырезок – это отсылка к ее постановке про Круэллу.

Иногда кажется, что Трусовой и вовсе не нужен тренер в глобальном смысле – нельзя сказать, что за три года во взрослых, при переходе к Плющенко и обратном возвращении к Тутберидзе, она как-то поменяла подход к работе. Ни Этери Георгиевна, ни Евгений Викторович так и не сумели настроить своевольную фигуристку на чистый прокат программы с несколькими квадами. А в медиа регулярно появляется информация о том, как Александра спорит с тренерским штабом по поводу количества квадов. Конечно, работать совсем без тренера в фигурном катании невозможно, тем более в 17 лет, но, возможно, Саша-первооткрывательница когда-нибудь изобретет новую концепцию.

И такие фигуристки тоже нужны миру. Валиева олицетворяет невероятную сбалансированность, Щербакова – умение собираться в нужный момент, когда все практически пропало, но интереснее всего в пост-пхёнчханском олимпийском цикле было следить за Трусовой и ее четверными. А вдруг на Олимпийских играх соберется и откатает лучше всех именно она? Та, которая не гонится за этим золотом? Было бы интересно. Олимпиада особенно любит такие сюжеты – которые про спорт.

ЗА КОГО БУДЕТЕ БОЛЕТЬ НА ОЛИМПИАДЕ? За прекрасную Камилу Валиеву За мастера четверных прыжков – Сашу Трусову За несгибаемую Анну Щербакову Без разницы, кто – за флаг!

Чемпионат Европы Щербаковой нужен прокат жизни в произволке. Она не заслуживает ОИ 13/01/2022 В 16:52