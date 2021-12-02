Финал Гран-при, который запланирован в японской Осаке с 9 по 12 декабря, будет отменен.

Решение об отмене принято из-за угрозы распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Официальная информация об этом ожидается в ближайшее время.

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От России в финал соревнований пробились Михаил Коляда, Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

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