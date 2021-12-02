2 декабря стало известно, что Финал серии Гран-при, запланированный на 9-12 декабря в японской Осаке, будет отменен из-за запрета на въезд иностранных граждан в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

Международная федерация пока не приняла решение, будет ли ивент перенесен в другое место или полностью отменен, но ФФККР способна оперативно организовать Финал Гран-при в России, уверена заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова.

Ad

«В России можно провести соревнование такого уровня. Наша федерация могла бы в кратчайшие сроки организовать такой турнир. Я думала, что Финал все-таки не отменят. Мы не вправе осуждать организаторов за решение, учитывая известные проблемы. Конечно, тем, кто готовился, будет тяжеловато на чемпионате России. Все-таки держать форму тяжело. Но что делать? Будут показывать, какие они профессионалы», – приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

Финал Гран-при Финал Гран-при в японской Осаке отменен 5 ЧАСОВ НАЗАД

Финал – финалом, но говорят, что Туктамышева, Валиева и Щербакова уже отобрались на Олимпиаду. Это правда?

«Майя может». Как появился мем о российской фигуристке Майе Хромых из группы Этери Тутберидзе

Фигурное катание «Боялись, я пропаду... нифига!» Медведева – о завершение карьеры и шоу ДЕНЬ НАЗАД