Российская фигуристка Елизавета Туктамышева приняла участие в короткой анкете.

«Лучшей фигуристкой в истории станет та, которая еще не родилась.

Если бы мне нужно было выбрать партнера по танцам или парному катанию, им стал бы Дональд Трамп, если его можно вновь упомянуть.

Если бы обо мне снимали кино, то в главной роли должна была бы сняться исключительно Елизавета Туктамышева. Жду предложений.

Идеальная свадьба, по-моему, это свадьба с любимым человеком.

Чем меньше одежды на фигуристке, тем лучше.

Лучше фигурного катания может быть только секс.

Я готова сняться в журнале Playboy, если мне предложат», – ответила Туктамышева на вопросы RT.

В сезоне-2018/19 Елизавета выиграла этап Гран-при Skate Canada и взяла бронзу на японском NHK Trophy. После этого триумфа фигуристка квалифицировалась в финал серии Гран-при в Ванкувере.

На показательных выступлениях канадского этапа Туктамышева представила стриптиз-номер под Toxic Бритни Спирс и вернулась в медиапространство.

Туктамышева: «Давно хотела звание секс-символа. А стоило только кофточку снять на выступлении»

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