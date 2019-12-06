06.12.19 - 20:30
Финал Гран-при
Танцевальные пары - Пары • Финал
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Танцевальные пары - Микст
Финал Гран-при - 6 декабря 2019

    
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