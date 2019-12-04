Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предполагаемый контент участников финала Гран-при по фигурному катанию.

Российская фигуристка Александра Трусова заявила в произвольной программе четыре четверных прыжка – сольные сальхов и лутц, а также два тулупа в каскадах. Саша не планирует исполнять тройной аксель, который еще не демонстрировала на соревнованиях.

Алена Косторная заявила три тройных акселя в двух программах (один – в каскаде), Анна Щербакова – два четверных лутца в произвольной программе (сольный и в каскаде). Самым сложным элементом Алины Загитовой будет каскад тройной лутц-тройной риттбергер в обеих программах.

Главная соперница учениц Тутберидзе, японка Рика Кихира, планирует исполнить в двух прокатах три тройных акселя и четверной сальхов.

С заявками всех финалистов можно ознакомиться здесь.

Женские соревнования пройдут 6-7 декабря.

Шестая участница женского финала – американка Брэйди Теннелл.

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