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Трусова заявила на финал Гран-при 4 четверных прыжка, но не будет делать тройной аксель
Риск ошибки слишком велик.
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предполагаемый контент участников финала Гран-при по фигурному катанию.
Российская фигуристка Александра Трусова заявила в произвольной программе четыре четверных прыжка – сольные сальхов и лутц, а также два тулупа в каскадах. Саша не планирует исполнять тройной аксель, который еще не демонстрировала на соревнованиях.
Алена Косторная заявила три тройных акселя в двух программах (один – в каскаде), Анна Щербакова – два четверных лутца в произвольной программе (сольный и в каскаде). Самым сложным элементом Алины Загитовой будет каскад тройной лутц-тройной риттбергер в обеих программах.
Главная соперница учениц Тутберидзе, японка Рика Кихира, планирует исполнить в двух прокатах три тройных акселя и четверной сальхов.
С заявками всех финалистов можно ознакомиться здесь.
- Женские соревнования пройдут 6-7 декабря.
- Шестая участница женского финала – американка Брэйди Теннелл.
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