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Ученицы Тутберидзе не пришли на жеребьевку финала Гран-при. Стартовые номера тянули Кихира и Теннелл
Пусть соперницы перенапрягаются.
Российские фигуристки не пришли на жеребьевку короткой программы финала Гран-при, которая состоялась 4 декабря в Турине.
По информации Sport24, стартовые номера за учениц Этери Тутберидзе вытаскивали их зарубежные соперницы – японка Рика Кихира и американка Брэйди Теннелл. «Это не так сложно, как вы думаете», – в шутку предупредил девушек представитель ISU.
Стартовые номера распределились следующим образом: Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Рика Кихира, Брэйди Теннелл, Алина Загитова.
- Короткая программа фигуристок состоится 6 декабря, произвольная – днем позже.
- В юниорском финале группу Тутберидзе представят Камила Валиева, Дарья Усачева и Даниил Самсонов.
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