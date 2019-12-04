Российские фигуристки не пришли на жеребьевку короткой программы финала Гран-при, которая состоялась 4 декабря в Турине.

По информации Sport24, стартовые номера за учениц Этери Тутберидзе вытаскивали их зарубежные соперницы – японка Рика Кихира и американка Брэйди Теннелл. «Это не так сложно, как вы думаете», – в шутку предупредил девушек представитель ISU.

Стартовые номера распределились следующим образом: Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Рика Кихира, Брэйди Теннелл, Алина Загитова.

Короткая программа фигуристок состоится 6 декабря, произвольная – днем позже.

В юниорском финале группу Тутберидзе представят Камила Валиева, Дарья Усачева и Даниил Самсонов.

Трусова заявила на финал Гран-при 4 четверных прыжка, но не будет делать тройной аксель

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