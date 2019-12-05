Медведева получила больше Загитовой, но не вышла в финал. Справедливы ли правила Гран-при?

Серию Гран-при венчает сочнейший финал – особенно у женщин. Четыре фигуристки владеют элементами ультра-си, пятая и шестая – каскадом повышенной сложности. Александра Трусова и Рика Кихира потенциально могут сделать как четверные, так и тройной аксель, у Анны Щербаковой – четверной лутц, у Алены Косторной – триксель. Алина Загитова и Брэйди Теннелл владеют каскадом тройной лутц-тройной риттбергер. Американка не исполняла его в этом сезоне и не заявила на финал, но теоретически способна.

Действительно ли в финале оказались все сильнейшие? Может, кого-то незаслуженно обидели действующие правила? У спортивных пар и танцоров шестерки определились совершенно четко и безальтернативно, но у одиночниц и одиночников есть фигуристы, которые могут ругаться на несовершенство регламента.

В финал Гран-при отбираются по сумме двух этапов. За победу присуждают 15 баллов, за второе место – 13, за третье – 11 и так далее. При равенстве предпочтение отдают тому фигуристу, который лучше выступил на одном из этапов. Например, спортсмен со вторым и четвертым местами (13+9) получает преимущество над тем, кто дважды был третьим (11+11).

Если и эти показатели равны, в дело вступает оценка за выступление – суммируют выставленные судьями очки за четыре программы на двух этапах.

Медведева обыграла Загитову и Теннелл по баллам

Евгения Медведева второй год подряд не попала в финал – в сводном списке она только 10-я с пятым местом в Канаде и вторым в Москве. Зато по сумме четырех прокатов она уступает только четырем девушкам с ультра-си и опережает Загитову с Теннелл. У Жени 435,38 балла, у Алины – 434,05, у Брэйди – 427,45.

Это не несправедливость, а скорее забавный факт – ясно, что класс Загитовой сейчас выше. Она лучше и легче прыгает, выполняет лутц-риттбергер и катается от души, с размахом, а не с сосредоточенными мыслями «лишь бы не упасть». Скольжение тоже не в пользу Евгении, к тому же Загитову засудили во Франции: еще один балл на мнимом недокруте или ребре – и повода для размышлений бы не было.

Евгения МедведеваGetty Images

Второе и пятое места дали Медведевой 20 (13+7) баллов. Разменяй она пятое канадское на четвертое, то сравнялась бы с Теннелл, Мияхарой, Белл и Туктамышевой. И обошла бы их, имея солидные 435,38. Заслуженные или нет – другой вопрос: но они есть, и исходить нужно из этого. По нынешним правилам Евгения не прошла в шестерку лучших, и ценой мог быть даже не лутц с падением, а степ-аут на двойном акселе в короткой, которую Женя предпочла бы забыть.

Цзинь прошел в финал при равенстве очков

У мужчин судьба последнего места решалась по следующему критерию: баллам, начисляемым за места. По 20 имели три фигуриста – китаец Боян Цзинь, канадец Нам Нгуен и американец Джейсон Браун. Путевку в Турин получил Цзинь, так как его 15+5 (победа и шестое место) ценятся выше, чем 13+7 (второе и пятое места) соперников.

Однако китайский этап Цзиня был откровенно слабым по статусу участников. Нгуен же сперва получил в соперники двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю (и проиграл только ему), а потом рубился в Москве с ослабленным, но не сдавшимся Сомой Уно и российскими квадистами, которым благоволило домашнее судейство. Дружащий с Женей Медведевой канадец получил за четыре проката 508,97 балла (пятый результат среди всех), китаец – 486,51.

Похожая ситуация могла сложиться у Елизаветы Туктамышевой, чье 3+3 оказалось дешевле 2+4 сразу трех фигуристок. Но Теннелл, Белл и Мияхара набрали больше баллов за прокаты, так что и это – чисто гипотетическая ситуация.

Как сделать правила максимально честными?

В фигурном катании максимально честных правил не будет никогда – такова безжалостная специфика спорта с субъективными критериями GOE, компонентами и разными техбригадами. Нынешняя модель выхода в финал не совсем справедлива, потому что занятое на слабом этапе первое место расценивается выше второго, завоеванного в борьбе с топ-фигуристами, а разовый прорыв на подиум (2+4) имеет преимущество над стабильностью (3+3).

Кажется, самое простое – считать по выставленным оценкам, но и это не вариант – с судейством, как на Гран-при Франции, отбор в финал превратился бы в фарс. Кто-то наткнется на более строгую принципиальную бригаду и попрощается с финалом из-за условного недокрута, который сопернику в той же ситуации успешно моргнули.

Усредненный вариант – модель, по которой за места бы продолжали ставиться баллы (15, 13 и так далее, помните?), но в случае равенства учитывались бы оценки за прокаты, а не более высокое место. Тоже не вершина справедливости, но хотя бы более прозрачно.

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