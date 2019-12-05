Российская фигуристка Александра Трусова запланировала пять четверных прыжков в произвольной программе финала Гран-при.

Трусова планирует исполнить четверные флип, сальхов, лутц и тулуп, а также тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Об этом сообщает Sports.ru.

Финал Гран-при стартует 6 декабря в Турине.

Помимо Трусовой, в финале Гран-при выступят Алена Косторная, Алина Загитова, Анна Щербакова, японка Рика Кихира и американка Брэйди Теннелл.

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