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Трусова запланировала 5 четверных прыжков в финале Гран-при
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Российская фигуристка Александра Трусова запланировала пять четверных прыжков в произвольной программе финала Гран-при.
Трусова планирует исполнить четверные флип, сальхов, лутц и тулуп, а также тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Об этом сообщает Sports.ru.
- Финал Гран-при стартует 6 декабря в Турине.
- Помимо Трусовой, в финале Гран-при выступят Алена Косторная, Алина Загитова, Анна Щербакова, японка Рика Кихира и американка Брэйди Теннелл.
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