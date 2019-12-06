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Трусова выполнила четыре четверных прыжка на тренировке перед Финалом

Трусова выполнила четыре четверных прыжка на тренировке перед Финалом
Eurosport

52 мин. назад

Впечатляет.

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила четыре четверных прыжка на официальной тренировке Финала Гран-при в Турине.

В рамках подготовки к выступлению 15-летняя спортсменка работала над четырьмя видами четверных (лутц, флип, сальхов и тулуп) и тройным акселем, добившись на каждом элементе чисто исполненной попытки, передает «Р-Спорт».

  • Девушки-одиночницы представят короткую программу 6 декабря в 21:50 мск. Четверные прыжки разрешены женщинам только в произвольной.
  • Помимо Трусовой Россию в финале представят Алина Загитова, Анна Щербакова и Алена Косторная.
  • В дебютном сезоне на взрослом уровне Александра выиграла этапы в Канаде и Москве.
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