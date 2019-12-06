Российская фигуристка Александра Трусова исполнила четыре четверных прыжка на официальной тренировке Финала Гран-при в Турине.

В рамках подготовки к выступлению 15-летняя спортсменка работала над четырьмя видами четверных (лутц, флип, сальхов и тулуп) и тройным акселем, добившись на каждом элементе чисто исполненной попытки, передает «Р-Спорт».

Девушки-одиночницы представят короткую программу 6 декабря в 21:50 мск. Четверные прыжки разрешены женщинам только в произвольной.

Помимо Трусовой Россию в финале представят Алина Загитова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

В дебютном сезоне на взрослом уровне Александра выиграла этапы в Канаде и Москве.

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