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Ханю страшно упал при выполнении четверного акселя
У Артура Дмитриева получается лучше.
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю провел неудачную тренировку на Финале Гран-при в Турине.
Японец предпринял попытку прыгнуть четверной аксель – тяжелейший элемент – но не приземлился на ноги.
Четверной аксель пытается выучить и российский фигурист Артур Дмитриев. Во время последней попытки он приземлил прыжок, но последний оборот сделал на льду.
- Ханю идет вторым после короткой программы, уступая американцу Нэтану Чену.
- У Юдзуру по две золотые медали Олимпийских игр (2014, 2018) и чемпионатов мира (2014, 2017).
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