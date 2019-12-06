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Ханю страшно упал при выполнении четверного акселя

Ханю страшно упал при выполнении четверного акселя
Eurosport

14 мин. назад

У Артура Дмитриева получается лучше.

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю провел неудачную тренировку на Финале Гран-при в Турине.

Японец предпринял попытку прыгнуть четверной аксель – тяжелейший элемент – но не приземлился на ноги.

Четверной аксель пытается выучить и российский фигурист Артур Дмитриев. Во время последней попытки он приземлил прыжок, но последний оборот сделал на льду.

  • Ханю идет вторым после короткой программы, уступая американцу Нэтану Чену.
  • У Юдзуру по две золотые медали Олимпийских игр (2014, 2018) и чемпионатов мира (2014, 2017).

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