Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю провел неудачную тренировку на Финале Гран-при в Турине.

Японец предпринял попытку прыгнуть четверной аксель – тяжелейший элемент – но не приземлился на ноги.

Четверной аксель пытается выучить и российский фигурист Артур Дмитриев. Во время последней попытки он приземлил прыжок, но последний оборот сделал на льду.

Ханю идет вторым после короткой программы, уступая американцу Нэтану Чену.

У Юдзуру по две золотые медали Олимпийских игр (2014, 2018) и чемпионатов мира (2014, 2017).

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