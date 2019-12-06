Ученицы Тутберидзе начали финал Гран-при с победы: Камила Валиева сдержала 14-летнюю американку Алису Лю, которая заявила убойный контент. Фигуристка китайского происхождения упала с тройного акселя, а другие элементы ультра-си – триксель в каскаде и два четверных лутца – не докрутила. Валиева же отказалась от четверного тулупа и с уверенными тройными обошла главную соперницу в первом очном противостоянии даже по технике. Но основная борьба впереди – на юниорском чемпионате мира.

Алиса Лю – девочка с необычной историей. У нее нет мамы, но не из-за трагедии или раннего развода родителей. У юной американской фигуристки ее не было никогда – в том плане, в котором привыкли российские соперницы Алисы: Валиева, Усачева, Синицына и Васильева. Мама не прикладывала ее к груди, не пела колыбельные и не водила на каток, а первым словом Алисы наверняка было другое, но не менее хорошее – папа.

Отца Алисы Лю зовут Артур, он родился в небольшой горной деревне провинции Сычуань на юге Китая. В родной стране он получил юридическое образование и профессию адвоката, а в 25 лет иммигрировал в США после вооруженных протестов 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В Калифорнии он продолжил обучение и стал магистром юриспруденции.

Когда мистер Лю задумался о создании семьи, он не стал искать даму сердца, а сразу перешел к рождению детей. Первой от суррогатной матери родилась Алиса, яйцеклетку пожертвовала анонимный донор. Потом – еще одна девочка и мальчики-тройняшки. Когда Алиса была маленькой, она спрашивала: «Пап, почему я выгляжу иначе? Я не совсем китаянка». Артур был откровенен со старшей дочерью и рассказал подлинную историю.

Именно отец привел пятилетнюю Алису на каток – он был поклонником Мишель Кван, которая стала призером Олимпиады в 18 лет, а в 13 взяла серебро чемпионата США. Кван также родилась в Америке у китайских иммигрантов, и это вдохновляло Артура. Девочка стала тренироваться в ледовом центре Окленда у Лауры Липецки и быстро почувствовала тягу к фигурному катанию.

К 13 годам она выучила тройной аксель и выиграла с его помощью взрослый чемпионат Америки (серебряное достижение Кван осталось в истории), а к выходу на международный юниорский лед стабилизировала четверной лутц. Папа имеет прямое отношение к этим успехам – он встает в половину пятого, чтобы убраться в доме, который купил в 2017 году для себя и пятерых детей. Артур помогает Алисе с выбором музыки и старается, чтобы судебные заседания не накладывались на ее соревнования. Сейчас сделать это все сложнее из-за обширного расписания фигуристки.

Алиса ЛюGetty Images

Золотую медаль чемпионата США Алиса посвятила отцу. «Я думаю, он приложил много усилий и заслуживает этого», – сказала фигуристка. Из Турина Лю привезет любимому папе только серебро – это тот случай, когда техника не перебила заслуженные компоненты и надбавки за вращения нереально воздушной Валиевой. Именно поэтому Трусова на взрослом финале заявляет пять четверных.

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