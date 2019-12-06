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Косторная выиграла короткую программу с мировым рекордом, Загитова и Щербакова – в тройке
Александра Трусова упала с тройного акселя.
В Турине завершилась короткая программа одиночниц в рамках финала Гран-при, где Россию представляют четыре ученицы Этери Тутберидзе.
Лидерство установила Алена Косторная, идеально выполнившая программу с тройным акселем. Она получила 85,45 балла и обновила собственный мировой рекорд.
Второй стала олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая справилась со сложным каскадом тройной лутц-тройной риттбергер. Она набрала 79,60 балла и обошла Анну Щербакову, которой поставили 78,27 балла за чистый прокат с аналогичным каскадом во второй половине. Четвертая – американка Брэйди Теннелл (72,20 балла).
Александра Трусова стала пятой из-за падения на тройном акселе – судьи оценили ее прокат в 71,45 балла. Шестерку замкнула японка Рика Кихира, которая упала с каскада и допустила помарку при приземлении на тройном акселе. Оценка Кихиры – 70,71 балла.
- Девушки разыграют медали завтра, 7 декабря. Трусова заявила пять четверных прыжков.
- В 2018 году финал Гран-при выиграла Кихира.
Трусову зря ругают за низкие компоненты. Она двигает фигурку в космос – это важнее катания