В Турине завершилась короткая программа одиночниц в рамках финала Гран-при, где Россию представляют четыре ученицы Этери Тутберидзе.

Лидерство установила Алена Косторная, идеально выполнившая программу с тройным акселем. Она получила 85,45 балла и обновила собственный мировой рекорд.

Второй стала олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая справилась со сложным каскадом тройной лутц-тройной риттбергер. Она набрала 79,60 балла и обошла Анну Щербакову, которой поставили 78,27 балла за чистый прокат с аналогичным каскадом во второй половине. Четвертая – американка Брэйди Теннелл (72,20 балла).

Александра Трусова стала пятой из-за падения на тройном акселе – судьи оценили ее прокат в 71,45 балла. Шестерку замкнула японка Рика Кихира, которая упала с каскада и допустила помарку при приземлении на тройном акселе. Оценка Кихиры – 70,71 балла.

Девушки разыграют медали завтра, 7 декабря. Трусова заявила пять четверных прыжков.

В 2018 году финал Гран-при выиграла Кихира.

Трусову зря ругают за низкие компоненты. Она двигает фигурку в космос – это важнее катания

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