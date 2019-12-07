Главная интрига короткой программы у девушек разрешилась не слишком успешно – Александра Трусова пошла на новый для себя тройной аксель и упала с недокрученного прыжка. Падение поставило перед Сашей серьезнейшую задачу в произвольной программе – ей предстоит отыграть 14 баллов у Алены Косторной.

Чисто выполненный двойной аксель был бы выгоднее – на «Челленджере» в Братиславе и на обоих этапах Гран-при Саша получала за короткую программу 74 балла (не ровно – сотые доли каждый раз были разными). В Москве она отыгрывала 2,72 балла у Медведевой, в канадском Келоуне – 6,95 у Кихиры, но Алена кинула Александре ровно 14. Косторная обновила собственный мировой рекорд и получила 85,45 балла, а Трусова едва вышла за 71.

Сидя рядом с Сергеем Дудаковым в kiss and cry, Саша улыбалась и весело махала в камеру – словно ни капли не расстроилась неудачному дебюту тройного акселя в своих программах. Она не изменилась в лице, когда увидела оценки, а в микст-зоне подтвердила журналистам, что ничего критичного не произошло.

«Я в хорошем настроении. Попробовала тройной аксель впервые, все было хорошо, но я упала. Я всегда рискую и собираюсь делать это снова и снова. Кстати, я приземлила первый триксель через неделю после этапа в Москве, так что новая собака не была подарком за это», – сказала Саша и рассмеялась.

В произвольной программе веселая 16-летняя девочка, которая любит домашних животных, превратится на льду в грозную мать драконов. Фанаты зовут Сашу Александрой Квадорожденной – отсылка к Дейенерис Бурерожденной из «Игры престолов», в образе которой выступает Трусова. Она заявила пять четверных прыжков. Пять – просто вдумайтесь! Юдзуру Ханю и Нэтан Чен в этом сезоне ограничивались четырьмя и вряд ли пойдут на пять теперь.

Саша будет прыгать сольные лутц, сальхов и флип, в каскадах – четверной тулуп-тройной тулуп и четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов. На этапах контент был таким же, за исключением флипа – и сальхов всякий раз не получался. Флип – нововведение, как и триксель: на соревнованиях Александра его еще не исполняла, хотя показывала на тренировках. Непокоренным пока остается только риттбергер.

Александра ТрусоваGetty Images

Трусова продолжает рисковать, и планируемое в произволке шоу квадов – единственно правильный вариант. Соревнования юниорок показали, что элементы ультра-си ничего не значат: Камила Валиева объехала чуть дрогнувшую Алису Лю пока еще классическим для девушек контентом с тройными прыжками и двойным акселем.

В начале сезона в это бы никто не поверил, но возродившая тройной аксель Косторная стала главной соперницей Трусовой. С первого места в финал пробилась именно Алена – по сумме четырех прокатов она обошла Александру. Всего на 0,51 балла, но при распределении медалей полбалла запросто сыграют решающую роль. Это цена не падения, а неясного ребра, недокрута или другой мелочи, которую увидят только судьи.

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