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Мишина и Галлямов выиграли бронзу финала Гран-при, золото и серебро взяли китайцы
Спортивная пара из России отлично дебютировала на взрослом уровне.
Спортивные пары разыграли медали финала Гран-при, который проходит в итальянском Турине.
Победителями стали китайцы Вэньцзин Суй и Цун Хань – они набрали 211,69 балла по сумме короткой и произвольной программ. Серебро у их соотечественников – Чен Пен и Ян Цзиня: вторая китайская пара выиграла произволку, но уступила по сумме, получив 204,27 балла.
Бронзовые медали финала завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов из России. Идеальный прокат произвольной программы судьи оценили в 131,65 балла, сумма – 203,13. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвертыми, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – шестыми, пропустив канадскую пару.
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