Спортивные пары разыграли медали финала Гран-при, который проходит в итальянском Турине.

Победителями стали китайцы Вэньцзин Суй и Цун Хань – они набрали 211,69 балла по сумме короткой и произвольной программ. Серебро у их соотечественников – Чен Пен и Ян Цзиня: вторая китайская пара выиграла произволку, но уступила по сумме, получив 204,27 балла.

Бронзовые медали финала завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов из России. Идеальный прокат произвольной программы судьи оценили в 131,65 балла, сумма – 203,13. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвертыми, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – шестыми, пропустив канадскую пару.

Мишина и Галлямов проводят первый сезон на взрослом уровне.

Ранее золотую медаль России принесла Камила Валиева в соревновании юниорок.

Косторная выиграла короткую программу с мировым рекордом, Загитова и Щербакова – в тройке

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