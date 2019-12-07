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Чен выиграл финал Гран-при с двумя мировыми рекордами, Самарин – четвертый

Чен выиграл финал Гран-при с двумя мировыми рекордами, Самарин – четвертый
Eurosport

1 час назад

Американец опередил ближайшего конкурента почти на 50 баллов.

Американский фигурист Нэтан Чен стал победителем финала серии Гран-при в мужских соревнованиях.

Чен установил сразу два мировых рекорда: в произвольной программе (судьи оценили его выступление в 224,92 балла) и по сумме двух программ (335,30). Второе место занял японец Юдзуру Ханю (291,43), третье – француз Кевин Аймо (275,63), четвертое – россиянин Александр Самарин (248,83).

  • Вчера состоялась короткая программа у женщин. Первое место с мировым рекордом заняла Алена Косторная.
  • Произвольную программу девушки откатают сегодня, 7 декабря.

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