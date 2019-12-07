Getty Images
Чен выиграл финал Гран-при с двумя мировыми рекордами, Самарин – четвертый
Американец опередил ближайшего конкурента почти на 50 баллов.
Американский фигурист Нэтан Чен стал победителем финала серии Гран-при в мужских соревнованиях.
Чен установил сразу два мировых рекорда: в произвольной программе (судьи оценили его выступление в 224,92 балла) и по сумме двух программ (335,30). Второе место занял японец Юдзуру Ханю (291,43), третье – француз Кевин Аймо (275,63), четвертое – россиянин Александр Самарин (248,83).
- Вчера состоялась короткая программа у женщин. Первое место с мировым рекордом заняла Алена Косторная.
- Произвольную программу девушки откатают сегодня, 7 декабря.
Трусова, Косторная или Щербакова? Как различать юных фигуристок Тутберидзе
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте