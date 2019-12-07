Сегодня мы узнаем, кто станет победительницей финала Гран-при в сезоне-2019/20. Вчера девушки откатали короткие программы – с обновленным мировым рекордом победила россиянка Алена Косторная.

Оценки судей всем шестерым участницам финала выглядят так:

1. Алена Косторная (Россия) – 85,45

2. Алина Загитова (Россия) – 79,60

3. Анна Щербакова (Россия) – 78,27

4. Брэйди Теннелл (США) – 72,20

5. Александра Трусова (Россия) – 71,45

6. Рика Кихира (Япония) – 70,71.

Александра Трусова получила столь низкий балл из-за падения на тройном акселе – теперь Саше нужно отыгрывать 14 баллов у Косторной. На произвольную программу Трусова запланировала 5 квадов; подробнее о том, что она должна сделать для итоговой победы, читайте в материале Eurosport.ru.

Что предполагают букмекеры

Букмекеры уверены в успехе Косторной: на ее победу можно поставить за скромный коэффициент 1,28. Второй фаворит – Трусова с кэфом 4,9. Загитова, ставшая второй в короткой, имеет заоблачный кэф 14,5.

Также у экспертов практически нет сомнений, что российские фигуристки займут весь подиум: на этот исход они дают скромнейший коэффициент 1,1 (меньше, чем на домашнюю победу «Барселоны» над «Мальоркой»).

Где смотреть

Прямую трансляцию финала Гран-при можно посмотреть на Первом канале, начало – в 21:20 по московскому времени, сразу после программы «Время». Если у вас в этот момент не будет доступа к телевизору/быстрому интернету, на помощь придет текстовая трансляция Eurosport.ru – ее можно найти по этой ссылке.

Победителем финала Гран-при стал американец Нэтан Чен, установивший два мировых рекорда.

В прошлом году финал Гран-при у женщин выиграла Рика Кихира.

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