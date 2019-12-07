Финал Гран-при завершился произвольной программой одиночниц, где Россию представляли четыре фигуристки из группы Этери Тутберидзе.

Победительницей стала Алена Косторная, исполнившая программу с двумя тройными акселям без помарок. Алена получила 162,14 балла за произвольную программу, а сумма (247,59 балла) стала лучшей в истории – Косторная обновила мировой рекорд Трусовой.

Второе место заняла Анна Щербакова, исполнившая два четверных лутца и сорвавшая четверной флип. Результат Ани – 162,65 балла в произвольной программе и 240,92 в общем. Третьей стала Александра Трусова, которая исполнила четверные лутц, флип и тулуп, но сдвоившая сальхов и упавшая со второго тулупа. Саша получила 161,73 балла за прокат и 233,18 за две программы.

Алина Загитова упала с двойного акселя и допустила ряд помарок. Ее результат – 205,23 балла и последнее место: олимпийская чемпионка пропустила вперед Рику Кихиру и Брэйди Теннелл.

Также Россия завоевала во взрослом финале бронзу в соревновании спортивных пар – медаль взяли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Следующая очная ставка фигуристок пройдет в конце декабря на чемпионате России.

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