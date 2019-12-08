Триксель Косторной – главный прыжок женской фигурки. Трусовой нужно менять правила, чтобы побеждать

Фигуристки Тутберидзе вышли во взрослые и тут же начали перестрелку мировыми рекордами. Александра Трусова сходу обновила достижения Алины Загитовой в произволке и по сумме, потом Алена Косторная попросила Рику Кихиру подвинуться в короткой. Алена почти отобрала у Саши рекорд по сумме уже в Японии, но промедлила и оставила расправу до Турина.

Косторная превзошла Трусову в финале Гран-при – ровно как год назад в юниорском – а между ними вклинилась Анна Щербакова. Аня владеет четверным лутцем и пробовала флип, Саша вдобавок к ним умеет делать четверные тулуп и сальхов, а в короткой программе пошла на тройной аксель. Зато у Алены была не попытка – она просто сделала три чистых тройных акселя в двух программах. И доказала, что главный прыжок женской фигурки – именно тройной аксель, а не четверные: два, три, или пять.

В Турине триксель принес Косторной преимущество после короткой в 7,18 баллов над Щербаковой и в 14 – над Трусовой. При чистом Сашином прокате с двойным акселем оно уменьшилось бы до восьми-девяти, но она не отыгралась бы даже выступлением образца Канады – с тремя чистыми четверными и одним неприземленным. Александра снова сделала чисто три, но с четвертого упала, а пятый сдвоила – и по баллам это хуже падения.

Косторная – идеальный баланс фигуристки: в 16 лет у нее есть то самое зрелое женское катание из мемов, от которого не оторваться ни на секунду, и прыжки повышенной сложности. Она сильнейшая фигуристка мира прямо сейчас, потому что фигурное катание – не только про спорт, но и про искусство. Есть только одно но: Косторная – сильнейшая фигуристка мира по действующим правилам. А действующие правила неоптимальны и дискриминационны по отношению к квадисткам.

Алене позволено показывать козырь в короткой программе: она прыгает тройной аксель, что дает стратегическое преимущество и психологический комфорт перед произвольной. Трусова и Щербакова искусственно ограничены и не могут делать то, что умеют, хотя с парой четверных и даже двойным акселем в короткой уверенно бы набирали вплотную под 90. Тогда в произвольной была бы абсолютно другая борьба.

Саша уже заявляла, что ей не нравится неоднозначное правило, а ее мнение поддержала Татьяна Тарасова. Запрет четверных прыжков в женской короткой программе – глупое замедление прогресса, и квадистки должны отстоять права на техническое самовыражение в ISU: время пришло. У Трусовой уже есть имя в фигурном катании, и если она соберет пару медалей чемпионата Европы и мира, а еще заручится поддержкой великих, то сможет диктовать условия.

Алена КосторнаяGetty Images

Проговорим еще раз: Косторная победила заслуженно. У нее более высокие компоненты (а Трусова получила самые низкие из шестерки финалисток), более осознанное катание и лучший в истории женской фигурки тройной аксель. И, к сожалению, играющие на ее стороне правила, которые наверняка тормозят прогресс самой Алены. Если четверные в короткой разрешат, она разучит хотя бы один квад быстрее и станет в два раза шедевральнее.

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