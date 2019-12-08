По урожаю медалей юниорский финал Гран-при получился для России богаче взрослого: две победы, два вторых места и четыре третьих. Три медали – золото и две бронзы – достались группе Этери Тутберидзе. Камила Валиева без элементов ультра-си выиграла у квадистки Алисы Лю, обеим уступила Дарья Усачева, а в соревнованиях юношей действующий чемпион России среди юниоров Даниил Самсонов проиграл талантливому японцу Суну Сато и соотечественнику Андрею Мозалеву из академии фигурного катания Санкт-Петербурга.

После успехов прошлого сезона на первенстве страны тогда еще 13-летнего Самсонова сразу назначили спасителем мужского одиночного катания России, вмиг забыв и про олимпийцев Коляду с Алиевым, и про квадмена Самарина. Но когда Даниилу исполнилось 14 и настала пора выходить на международные соревнования, случилось то же самое, что и с вышеперечисленными: он стал падать. На юниорском этапе в Риге – с простейшего каскада лутц-тулуп и сольных лутцев (четверного и тройного), захромал тройной аксель. Через две недели в Гданьске Даня исправился и обновил три юниорских мировых рекорда, но так и не подружился с квадом.

В финале Гран-при болельщики тоже не увидели от невысокого компонентного паренька чистых прокатов: он сделал четверной лутц, но опять дважды не справился с тройным акселем – с одного упал, а второй приземлил в катастрофически неэстетичный степ-аут. Зато японец сделал три квада и отобрал у Самсонова два юниорских рекорда из трех, более фактурный и повзрослевший Мозалев тоже оказался успешнее.

У Этери Тутберидзе по-прежнему не складывается с воспитанием юнош чемпионского калибра. Чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов после этой победы полноценно выступил только на одном соревновании, и уже больше года о нем ничего не слышно. Потолок Мориса Квителашвили из Грузии – подиум этапа Гран-при, где эпично и коллективно завалились несколько топов.

Андрей Мозалев, Сун Сато, Даниил СамсоновGetty Images

Тутберидзе сосредоточилась на девчонках, с которыми точно знает, что делать. С Самсоновым она, видимо, действует методом проб и ошибок – пока этого хватило для бронзы финала. Пройденный с ним путь Этери использует при воспитании юных Николая Колесникова и Арсения Федотова, которым еще рано выступать на международных соревнованиях. Евгения Медведева тоже стала двукратной чемпионкой мира не просто так – сначала был опыт Юлии Липницкой, у которой не получилось взять титул на мире. И Алина Загитова собрала карьерный «Большой шлем» не только из-за собственной гениальности – сначала Тутберидзе учла неоднозначный опыт с Медведевой.

В каком векторе развивается мужское одиночное катание России, станет ясно на национальном чемпионате в Красноярске уже в конце декабря. Самсонов, Мозалев и еще один российский финалист-юниор Петр Гуменник схлестнутся с Самариным, Алиевым, а может, и Колядой, если он восстановится после операции на носовой перегородке.

В парном катании весь пьедестал заняли российские дуэты: Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.

У танцоров бронзу финала взяли Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

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