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Sport24: Загитова получила травму при падении в произвольной и снялась с показательных
Здоровья! До чемпионата России есть время восстановиться.
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова снялась с гала-шоу финала Гран-при из-за травмы.
По информации Sport24, 17-летняя фигуристка получила повреждение во время исполнения произвольной программы, когда упала с двойного акселя. Загитова посетит показательные выступления и выступит с речью для зрителей.
- Алина набрала 205,23 балла за две программы и заняла последнее место в финале Гран-при.
- Медали забрали другие ученицы Этери Тутберидзе – Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.
- 24-29 декабря фигуристки выступят на чемпионате России, где определятся участницы чемпионата Европы.
Триксель Косторной – главный прыжок женской фигурки. Трусовой нужно менять правила, чтобы побеждать
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