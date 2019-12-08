Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова снялась с гала-шоу финала Гран-при из-за травмы.

По информации Sport24, 17-летняя фигуристка получила повреждение во время исполнения произвольной программы, когда упала с двойного акселя. Загитова посетит показательные выступления и выступит с речью для зрителей.

Алина набрала 205,23 балла за две программы и заняла последнее место в финале Гран-при.

Медали забрали другие ученицы Этери Тутберидзе – Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

24-29 декабря фигуристки выступят на чемпионате России, где определятся участницы чемпионата Европы.

Триксель Косторной – главный прыжок женской фигурки. Трусовой нужно менять правила, чтобы побеждать

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