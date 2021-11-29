Финал серии Гран-при по фигурному катанию оказался под угрозой. Сегодня, 29 ноября, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев. Запрет на въезд в страну начнет действовать уже со вторника, 30 ноября. Причина – новый штамм коронавирусной инфекции Omicron. «Мы столкнулись с новым вариантом вируса и ожидаем серьезный кризис. Похоже, болезнь распространяется по всему миру, так что мы ожидаем дальнейших усилений пограничного контроля», – заявил Кисида (цитата по The Financial Times).

Сроки запрета на въезд иностранцам неясны, но до финала Гран-при осталось всего 1,5 недели. Соревнования лучших фигуристов и фигуристок планеты стартуют в Осаке уже 9 декабря, и у России будет сильнейшее представительство – 11 юнитов (шесть одиночников и пять дуэтов), у ближайших преследователей из США только пять мест во всех четырех разрядах.

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Камила Валиева, Россия, Rostelecom Cup Фото: Getty Images

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В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что не владеют актуальными данными о переносе или отмене турнира. «Не знаю, может ли закрытие границ в Японии повлиять на участие наших фигуристов. У нас такой информации нет. Угрозы участия нет? Пока ничего не могу сказать», – ответил журналистам глава ФФККР Александр Горшков.

Гендиректор русской федерации Александр Коган также подтвердил, что фигуристы примут участие в финале по прежнему расписанию. «Все спортсмены, которые будут участвовать в Финале Гран-при, должны прибыть в Японию 6 декабря в соответствии с требованиями местных властей», – заявил Коган.

Фанаты с флагами Японии на фигурном катании в Хиросиме, Япония, 2018 год Фото: Getty Images

Гендир ФФККР имеет в виду обновленные ковидные правила въезда в Японию. Ранее вакцинированные путешественники, прилетающие в Страну восходящего солнца по деловым вопросам, должны были предоставить сертификат о прививке и пройти трехдневный карантин. Новый запрет азиатских властей распространяется на иностранных студентов, стажеров и рабочих, а также прилетающих по делам бизнеса.

Пресс-служба ISU на момент написания заметки никак не прокомментировала закрытие японских границ и возможный перенос финала Гран-при. Итоговый турнир фигуристов никак не проведут второй год подряд. В сезоне-2020/21 соревнования в китайском Пекине отменили из-за коронавируса. Теперь в конце олимпийского цикла либо медали вновь останутся неразыгранным, либо правительство Японии сделает исключение для спортсменов и тренеров.

Среди участниц турнира в Осаке будет и Майя Хромых. Про нее уже сложился новый мем «Майя может» . Откуда он взялся?

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