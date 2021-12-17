Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о полной отмене финала Гран-при, который должен был состояться 9-12 декабря в Осаке (Япония).

Организация рассматривала вопрос, будет ли финал проведен в другом месте в конце сезона, и обещала озвучить решение в кратчайшие сроки. 17 декабря стало официально известно, что найти новое место проведения турнира не удалось. Первоначально соревнования отменили из-за ужесточившихся в Японии антикоронавирусных мер.

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В финал отобрались пять российских фигуристок (Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Майя Хромых), четыре спортивные пары (Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин), а также одиночник Михаил Коляда и танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

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