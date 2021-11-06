Анна Щербакова одержала победу на этапе серии Гран-при в итальянском Турине. В произвольной программе она исполнила чисто все прыжки и набрала 165,05 балла – это ее личный рекорд. По сумме у Щербаковой вышло 236,78 балла.
Второй стала Майя Хромых (154,31 балла в произвольной программе, 226,35 в сумме), третьей – Луна Хендрикс (145,53 и 219,05) из Бельгии.
  • Ранее Александра Трусова выиграла Гран-при США, а Камила Валиева – Гран-при Канады.
  • Следующий этап пройдет в Японии 12-14 ноября.
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