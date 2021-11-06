В Турине прошел третий этап серии Гран-при по фигурному катанию. Главное золото вечера забрала Анна Щербакова, победившая Майю Хромых.

Чистейший прокат произволки, сделавший Щербакову царицей Турина

Вслед за одиночницами медали разыграли танцоры на льду, спортивные пары и одиночники.
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В танцах на льду дуэты показали произвольные танцы. Итоговую победу одержала знаменитая французская пара Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон – они набрали 220,06 балла. Второе место у Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью из США (207,90 балла). Александра Степанова и Иван Букин завоевали бронзовые награды. Выступление российского дуэта судьи оценили в 202,18 балла.
В соревнованиях спортивных пар не было равных китайскому дуэту Вэньцзинь Суй/Цун Хань (224,55 балла). Их почин поддержала еще одна пара из Китая, Чэн Пэн/Ян Цзинь, ставшая второй с результатом 211,86. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев выиграли бронзовые медали (187,01 балла). Другой российский дуэт, Алина Пепелева/Роман Плешков, стал шестым (162,71 балла).
Завершали программу итальянского этапа мужчины-одиночники. Российский фигурист Михаил Коляда завоевал серебро, хотя после короткой программы он был четвертым. В субботу он набрал 181,25 балла, по сумме двух программ – 273,55. Победу одержал японец Юма Кагияма (278,02), бронза у итальянца Даниэля Грассля (269,00).
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