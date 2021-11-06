В Турине прошел третий этап серии Гран-при по фигурному катанию. Главное золото вечера забрала Анна Щербакова, победившая Майю Хромых.

Чистейший прокат произволки, сделавший Щербакову царицей Турина

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Вслед за одиночницами медали разыграли танцоры на льду, спортивные пары и одиночники.

Фигурное катание Медведева выше Загитовой в обновленном рейтинге ISU 09/08/2021 В 08:45

В танцах на льду дуэты показали произвольные танцы. Итоговую победу одержала знаменитая французская пара Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон – они набрали 220,06 балла. Второе место у Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью из США (207,90 балла). Александра Степанова и Иван Букин завоевали бронзовые награды. Выступление российского дуэта судьи оценили в 202,18 балла.

В соревнованиях спортивных пар не было равных китайскому дуэту Вэньцзинь Суй/Цун Хань (224,55 балла). Их почин поддержала еще одна пара из Китая, Чэн Пэн/Ян Цзинь, ставшая второй с результатом 211,86. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев выиграли бронзовые медали (187,01 балла). Другой российский дуэт, Алина Пепелева/Роман Плешков, стал шестым (162,71 балла).

Завершали программу итальянского этапа мужчины-одиночники. Российский фигурист Михаил Коляда завоевал серебро, хотя после короткой программы он был четвертым. В субботу он набрал 181,25 балла, по сумме двух программ – 273,55. Победу одержал японец Юма Кагияма (278,02), бронза у итальянца Даниэля Грассля (269,00).

Ранее определились призеры Гран-при Италии в женском одиночном катании: Анна Щербакова взяла реванш у Майи Хромых за поражение на турнире в Будапеште.

Фигурка – это не только этапы Гран-при, но и зажигательный дуэт Евгения Медведева – Даня Милохин. Объяснили, как они тащат «Ледниковый период» на фоне остальных звезд.

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