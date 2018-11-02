02.11.18 - 19:50
Helsinki Grand Prix
Танцевальные пары - Пары • Финал
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Танцевальные пары - Микст
Helsinki Grand Prix - 2 ноября 2018

    
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