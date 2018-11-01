Загитова выросла на 7 см и произвела фурор в Японии. Как провела межсезонье чемпионка Пхёнчхана

Как провела лето?

В отличие от Медведевой, которая гремела в русском медиапространстве, олимпийская чемпионка не меняла тренера, не давала хлестких интервью и вообще, кажется, отдыхала от внимания олимпийского сезона. Самым ярким событием стало торжественное вручение ей щенка породы акита-ину, о котором так мечтала Загитова.

А уже через два дня глава Удмуртии Александр Бречалов подарил спортсменке четырехкомнатную квартиру в Ижевске – теперь на родине Алины собаке точно будет где побегать.

Главный ажиотаж летом Загитова вызвала в Японии. Ее несколько раз приглашали на японское ТВ.

Баннеры с Алиной заполонили японские города.

Число посетителей «Дома акита-ину» в Токио увеличилось в два раза после вручения Алине щенка, а шоу с ее участием прошли при полных аншлагах. Закончилось все ее участием в рекламе японской мобильной игры. Кажется, даже после победы на Олимпиаде в России такого интереса вокруг Алины не было.

Что за программы покажет?

Короткую программу Загитова катает под музыку из мюзикла «Призрак оперы». В произвольной прозвучит отрывок из оперы «Кармен». «Она – Кармен. Настоящая Кармен», – постановщик программ Даниил Глейхенгауз был доволен.

Как выступила на предсезонных турнирах?

Если вкратце, то роскошно. Три выступления – три мировых рекорда. Да, после летнего обнуления предыдущих достижений подвиги Загитовой смотрятся не так эффектно, но ее результаты даже на уровне старых выглядят очень внушительно.

Алина должна была стартовать на мемориале Непелы, но обидно пролетела мимо него: родители неправильно оформили согласие на выезд за границу. Не забывайте – ей всего 16.

Ждать пришлось до немецкого Nebelhorn Trophy, на котором повзрослевшая даже внешне Загитова уничтожила соперниц. 79,96 балла в короткой:

158,50 балла в произвольной.

Оформив три мировых рекорда (238,43 балла по сумме – тоже новый ориентир), девушка призналась: «За лето выросла на пару сантиметров, а после Олимпиады сантиметров на пять». Но пока на катании это не сказывается никак: спустя неделю Загитова оформила мировой рекорд в произвольной программе на коммерческом Japan Open – 159,18 балла. От рекорда и в короткой спасло только то, что ее на этих соревнованиях не катают.

На каких этапах Гран-при выступит?

Загитова выступит, как и все, на двух этапах:

2-4 ноября на Гран-при в Финляндии.

16-18 ноября на Rostelecom Cup в Москве.

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в канадском Ванкувере с 6 по 9 декабря. При нынешней форме сомнений, что Алина туда не попадет очень мало.

Смотрите короткую программу у женщин на Гран-при Финляндии 2 ноября в 18:00 мск на Eurosport 2.

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