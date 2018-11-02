Getty Images
Алина Загитова, несмотря на сорванный каскад, выиграла короткую программу Гран-при Финляндии
Но результат далек от рекордного.
Русская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу Гран-при Финляндии с результатом 68,90 балла.
Низкая оценка объясняется срывом каскада – Загитова исполнила бабочку на риттбергере в каскаде с лутцем. Станислава Константинова стала четвертой, Дарья Паненкова занимает шестое место.
Гран-при Финляндии. Женщины:
1. Алина Загитова (Россия) – 68,90
2. Юна Шираива (Япония) – 63,77
3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 63,17
4. Станислава Константинова (Россия) – 62,56
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 59,90
6. Дарья Паненкова (Россия) – 58,23
7. Каори Сакамото (Япония) – 57,26
8. Ханул Ким (Южная Корея) – 55,38
9. Анжела Ван (США) – 53,76
10. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 52,95
11. Рика Хонго (Япония) – 51,11.
- Загитовой принадлежат рекорды в короткой и произвольной программе у женщин.
- Произвольную программу девушки покажут 3 ноября.
Загитова выросла на 7 см и произвела фурор в Японии. Как провела межсезонье чемпионка Пхёнчхана