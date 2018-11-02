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Алина Загитова, несмотря на сорванный каскад, выиграла короткую программу Гран-при Финляндии

Загитова, несмотря на сорванный каскад, выиграла короткую программу Гран-при Финляндии
Eurosport

40 мин. назад

Но результат далек от рекордного.

Русская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу Гран-при Финляндии с результатом 68,90 балла.

Низкая оценка объясняется срывом каскада – Загитова исполнила бабочку на риттбергере в каскаде с лутцем. Станислава Константинова стала четвертой, Дарья Паненкова занимает шестое место.

Гран-при Финляндии. Женщины:

1. Алина Загитова (Россия) – 68,90

2. Юна Шираива (Япония) – 63,77

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 63,17

4. Станислава Константинова (Россия) – 62,56

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 59,90

6. Дарья Паненкова (Россия) – 58,23

7. Каори Сакамото (Япония) – 57,26

8. Ханул Ким (Южная Корея) – 55,38

9. Анжела Ван (США) – 53,76

10. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 52,95

11. Рика Хонго (Япония) – 51,11.

  • Загитовой принадлежат рекорды в короткой и произвольной программе у женщин.
  • Произвольную программу девушки покажут 3 ноября.

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