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Алина Загитова взяла золото на Гран-при Финляндии

Загитова взяла золото на Гран-при Финляндии
Eurosport

1 час назадОбновлено 58 мин. назад

Станислава Константинова завоевала серебро.

Русская фигуристка Алина Загитова победила после произвольной программы турнира Skate Helsinki.

Спортсменка получила 215,29 баллов. Вторая строчка тоже досталась фигуристке из России – судьи оценили выступление Станиславы Константиновой в 197,57 баллов.

Женщины. Произвольная программа:

1. Алина Загитова (Россия) – 215,29

2. Станислава Константинова (Россия) – 197,57

3. Каори Сакамото (Япония) – 197,42

4. Юна Шираива (Япония) – 191,46

5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 191,22

6. Дарья Паненкова (Россия) – 161,48

7. Ханул Ким (Южная Корея) – 160,15

8. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 159,62

9. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 158,72

10. Рика Хонго (Япония) – 156,59.

  • 2 ноября Алина победила в короткой программе Гран-при.
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