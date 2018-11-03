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Алина Загитова взяла золото на Гран-при Финляндии
Станислава Константинова завоевала серебро.
Русская фигуристка Алина Загитова победила после произвольной программы турнира Skate Helsinki.
Спортсменка получила 215,29 баллов. Вторая строчка тоже досталась фигуристке из России – судьи оценили выступление Станиславы Константиновой в 197,57 баллов.
Женщины. Произвольная программа:
1. Алина Загитова (Россия) – 215,29
2. Станислава Константинова (Россия) – 197,57
3. Каори Сакамото (Япония) – 197,42
4. Юна Шираива (Япония) – 191,46
5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 191,22
6. Дарья Паненкова (Россия) – 161,48
7. Ханул Ким (Южная Корея) – 160,15
8. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 159,62
9. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 158,72
10. Рика Хонго (Япония) – 156,59.
- 2 ноября Алина победила в короткой программе Гран-при.
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