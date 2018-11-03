Алина Загитова недосягаема, но все еще плывет под давлением. И это тревожно

Для начала о хорошем: Алина уверенно выиграла этап в Финляндии, лишний раз доказав – при чистом или даже почти чистом прокате шансов победить ее нет никаких. Загитова выросла, фигура оформилась – теперь Алина выглядит не как юниор, а как статная красивая девушка, но при этом в катании она не растеряла легкость. Ее программы смотрятся очень стильно и воздушно, а все недочеты вполне устраняемы ко второй и главной части сезона.

Но преимущество почти в 20 баллов обманчиво создает иллюзию безоблачного сезона, ведь проблемы, тем не менее, остались и тянутся еще с прошлого года. Больше всего мучений с коронным каскадом лутц-риттбергер. На обоих прошлогодних этапах в Китае и Франции Алина уходила с ним в приличный минус. На Олимпиаде в произвольной ей пришлось прицеплять риттбергер ко второму лутцу – вышло успешно, но уже через месяц с падения на коварном каскаде начался самый мощный апсет Загитовой во взрослой карьере.

Алина ЗагитоваEurosport

В короткой в Финляндии у Алины на втором прыжке каскада и вовсе вышла бабочка. В произвольной все было поспокойнее, но все равно на риттбергере чуть не ушла в степ-аут. Конечно, до постоянных и системных валяний по льду Коляды не доходит, но тенденция тревожна.

Психологически Загитова далеко не так устойчива, как Евгения Медведева образца предыдущих двух сезонов. Очевидно, что Алина не научилась до конца справляться с нервами. Это подтвердила и сама спортсменка после ее скромных 68.90 балла за короткую в Хельсинки: «Слушайте, мы не роботы, чтобы всегда чисто кататься. Где-то переволновалась. Меньше недели назад я занервничала. Наверное, это перенапряжение сказалось. Уже надо было выходить на старт, а я не понимала, что пора стартовать».

Алина ЗагитоваGetty Images

Нервозность и колкость в ответе журналистам понятна. Если на этапах Гран-при такие баллы позволяют даже лидировать, то на том же чемпионате России все, кто наберут меньше 70 баллов, скорее всего, пролетят мимо сильнейшей разминки. А на ЧМ в Японии, где хозяек турнира будут тянуть к золото нереальными плюсами за каждый элемент, права на ошибку у Загитовой не будет.

Кому как не Алине знать, что меньше, чем за сезон может появиться конкурентка, которая тебя обыграет, хотя лидерство казалось незыблемым. И речь сейчас не про Трусову с Щербаковой. Иностранные спортсменки (особенно из Азии) уже массово выкатывают контент, который еще 1-2 года назад был под силу только топам. Пока покуситься на лидерство они могут только при ошибках Загитовой.

Поэтому давать им шансы собственноручно – не лучшая идея.

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