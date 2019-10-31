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Косторная готовит 3 тройных акселя на этапе Гран-при во Франции

Косторная готовит 3 тройных акселя на этапе Гран-при во Франции
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Амбициозный план.

Фигуристка Алена Косторная исполнит три тройных акселя на этапе Гран-при во Франции.

В короткой программе спортсменка выполнит один тройной аксель, а в произвольной у нее планируется каскад тройной аксель – двойной тулуп и одиночный тройной аксель.

До этого 16-летняя фигуристка исполняла два тройных акселя в произвольной программе. Благодаря этому она победила на турнире Finlandia Trophy.

  • Косторная – единственная участница Гран-при в Гренобле с элементами «ультра си» в программе.
  • Французский этап Гран-при пройдет с 1 по 3 ноября.
  • На турнире выступит и Алина Загитова.
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