Загитова – до сих пор первый номер Тутберидзе. Все в «Хрустальном» работают на нее

Фигуристки из группы Этери Тутберидзе выиграли два этапа Гран-при из двух. На третий «Хрустальный» делегирует олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, а также 16-летнюю Алену Косторную – спортсменку менее титулованную, но зато исполняющую в произвольной программе два тройных акселя. У Щербаковой на Skate America были два четверных лутца, у Трусовой на Skate Canada – лутц, сальхов (правда, не получившийся) и два каскада с тулупом. Но первый номер для Тутберидзе все равно Загитова, которая 1 ноября стартует на Гран-при во Франции.

Тутберидзе лично поддерживает Загитову

В «Хрустальном» много фигуристов разных возрастов и несколько тренеров, которые сопровождают спортсменов на соревнования. В прошлом сезоне лично Тутберидзе ездила только с Загитовой – даже на «Челленджеры» – а с Трусовой, Косторной и Щербаковой путешествовали Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Это не казалось странным: выступающая по взрослым Алина была примой группы, и главный тренер не разменивалась на поездки по юниорским стартам с Сашей, Аней и Аленой.

Но ничего не изменилось и в сезоне-2019/20: мировая рекордсменка Трусова летала в Канаду с Дудаковым. А в команду Алины вошел даже визажист от Shiseido – мастера японской косметической фирмы разработали макияж специально для новых программ лучшей фигуристки мира прошлого сезона.

Возможно, Алина изучает элементы ультра-си

Фанатские форумы круглосуточно кипят разнообразными инсайдами, и самый обсуждаемый – Загитова почти выучила элементы повышенной сложности: четверной лутц и тройной аксель. Сейчас суперсложные ультра-си якобы доводят до стопроцентной готовности, поэтому не анонсируют заранее.

Видео тренировок не просачиваются в интернет – до сих пор болельщики видели в конце прошлого года только флип на страховке. Но если Алина действительно выучит и отточит до автоматизма по крайней мере один элемент из перечисленных, вместо с риттбергерным каскадом это сделает ее практически непобедимой. На Japan Open Трусова чисто сделала четыре четверных и выиграла у Загитовой без квадов и трикселя всего шесть баллов. Катастрофически мало, и это зашифрованное послание для олимпийской чемпионки: тебе не нужно учить тройной аксель и все четверные. Выбери что-то одно.

В пользу инсайда говорит и то, что перед стартом серии Гран-при Загитова не заявилась ни на один «Челленджер» – выступила только на Japan Open, где катают исключительно произвольную и куда организаторы приглашают спортсменов задолго до старта. Отказывать японцам после вручения акита-ину Масару было бы неправильно. Тем более что Алину и премьер-министра Японии Синдзо Абэ давно можно считать добрыми друзьями. Может быть, она не ездила на Непелу/Небельхорн/Ломбардию (нужное подчеркнуть), потому что вместе с Тутберидзе закрылась на тренировочном льду и посвятила все время изучению новых элементов? Старые, как показали контрольные прокаты и Japan Open, в полнейшем порядке.

Алина ЗагитоваGetty Images

Загитова – вызов для Тутберидзе

Все давно знают, что Тутберидзе умеет работать с маленькими допубертатными девочками – из-за того, что их тела еще не сформировались, они изучают сложнейшие элементы легко и непринужденно. 17-летняя Загитова – совершенно иной коленкор. У нее начинается третий взрослый сезон, как олимпийский-2017/18 у Медведевой, в котором она получила стрессовый перелом и проиграла Алине очные старты. Больше трех сезонов во взрослых у Этери никто из фигуристок не жил (у парней до сих пор жив Морис Квителашвили) – Элизабет Турсынбаевой хватило одного года, чтобы первой из женщин исполнить четверной сальхов, а затем сняться с обоих этапов Гран-при с травмой спины.

Перед Тутберидзе стоит задача доказать себе, ФФКР и всему миру, что она поладит и со взрослыми оформившимися девушками. Загитовой 17, но она уже демонстрирует осмысленное взрослое катание в традициях не Эшли Вагнер, а самой себя, хотя все бы посмеялись, если бы услышали о зрелости Загитовой в Пхёнчхане. Алину тогда считали дерзкой 15-летней попрыгушкой, у которой нет ничего, кроме каскада лутц-риттбергер и прыжков во второй половине программы, а образцом одухотворенного взрослого катания была Евгения Медведева.

Сейчас Загитова демонстрирует тонкость образа, плавные линии, единение с музыкой – это есть и в «Me Voy», и в «Клеопатре». Глейхенгауз не обманул, когда в межсезонье обещал штучные программы. Они получились уникальными – время классических «Кармен», «Лебединого озера» и «Призрака оперы» прошло. Хотя «Дон Кихот» навсегда остался в памяти болельщиков как эталон.

Задача тренерского штаба – сохранить Алину на этот сезон и на следующий: тогда эксперимент признают удавшимся. Тутберидзе не стала бы тратить время на спортсменку, которую заранее списала в угоду более молодым квадисткам – не в ее правилах тащить балласт. Значит, у Этери и Алины есть общие задумки, которые они стремятся реализовать. Загитова не запрыгает четыре квада, но ей это не нужно. Она хочет улучшаться в других аспектах и быть на высоте относительно самой себя, постепенно подыскивая ключ к юным одногруппницам. Этим как раз можно заняться на этапах Гран-при и в финале, а бой за попадание на главные старты как всегда намечен на конец декабря. Может быть, у Тутберидзе не получится натренировать взрослую фигуристку на третий-четвертый сезоны. Но ведь и женских квадов раньше не было.

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