Российский фигурист Александр Самарин идет на втором месте после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Россиянин набрал 98,48 балла и уступил лишь американцу Нэтану Чену, который получил от судей 102,48 балла. В своем прокате Самарин чисто выполнил два четверных прыжка – четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и четверной флип.

Занять первую строчку Самарину помешала ошибка на тройном акселе.

Самарин – серебряный призер чемпионата Европы 2019 года, бронзовый медалист юниорского чемпионата мира-2017.

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